Мэрия указала, что строители дома по адресу ул. Перкункемё, 49, продают однокомнатные квартиры, хотя по проекту строили 2 и 3-комнатные квартиры.

Представитель Вильнюсской мэрии Миндаугас Пакальнис сказал BNS, что из-за таких хитростей жители дома лишатся части мест для парковки, а те, кто покупает поделенные пополам квартиры, столкнутся с юридическими и административными проблемами.

"Мэрия разрешила бы поделить квартиры только в том случае, если бы выполнили все требования – а именно одно место парковки на одну квартиру. Если бы это требование не удовлетворили, тогда люди, купившие часть квартиры, станут совладельцами одной квартиры, все действия они должны будут согласовывать друг с другом. Люди должны понять, что они покупают и не покупать половину квартиры", – сказал он.

В обращении к прокурорам мэрия указала, что из-за злоупотреблений со стороны строителей и продавцов квартир, больше всего пострадают покупатели и качество жизни семей – в тесно застроенном Перкункемисе и без того большие проблемы с парковкой.

Мэрия выдала разрешение на строительство по адресу ул. Перкункемё, 49, 12-этажного дома с 240 квартирами: 144 – 2-комнатными и 96 – 3-комнатными, однако в объявлениях сказано, что продают однокомнатные квартиры.

По данным Центра регистра, проект Smilgos принадлежит компании немецкого капитала HIT Hanseatische Investoren Treuhand и эстонской инвестиционной компании Varandus Asset Management, которые управляют зарегистрированной в Литве компанией D-pepper. Эту компанию возглавляет Дайва Перявичене, которая также является директором компаний Gabija Business Park, Delgoda и собственной компании D-salt. Ранее она возглавляла компанию Ranga IV investicijos plius.