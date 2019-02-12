Число пользователей приложения Smart-ID превысило число пользователей картами кодов, сообщает Swedbank. Чтобы побудить жителей активнее переходить на использование новейших технологий, с марта 2019 года введут лимит на перевод средств с помощью карты кодов.
Bekontaktinis atsiskaitymas telefonu / Swedbank nuotr.
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Эти перемены коснутся 100 000 клиентов Swedbank.

"В начале этого года популярнее других способов подключения к нашему э-банкингу было приложение Smart-ID. Сейчас им активно пользуются больше 415 000 клиентов Swedbank, и каждый месяц число пользователей растет на 50 000. Между тем число пользователей карт кодов постоянно снижается", - сказала представитель Swedbank Юрате Гумуляускене.

По ее словам, для подключения к новому приложению клиентам не надо приезжать в банк, они могут прислать его самостоятельно. Тем клиентам, у которых нет смартфонов, предлагают пользоваться генераторами кодов.

Клиенты, которые пользуются картами кодов, должны знать, возможности этого варианта постоянно сокращаются. С 7 марта вводится максимально возможная сумма перевода - 100 евро, а с 23 мая лимит составит уже 30 евро в день.

С 1 апреля клиенты не смогут использовать карты кодов для оплаты товаров и услуг в интернет-магазинах. С 1 сентября карты кодов вообще перестанут действовать.

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