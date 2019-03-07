Чтобы побудить жителей Литвы подключаться к э-банкингу с помощью бесплатного приложения Smart-ID, уменьшают лимит переводов при помощи карт кодов. С 7 марта максимальная сумма перевода в Swedbank составит 100 евро в день.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Согласно подсчетам, эти перемены актуальны для 100 000 клиентов банка.

С 23 мая этот лимит уменьшится до 30 евро в день.

Кроме того, с 1 апреля при помощи карт кодов нельзя будет расплачиваться за товары в электронных магазинах.

"Для клиентов, которые не пользуются смартфонами, предлагаем генераторы PIN-кодов. Клиентам, которые пользуются планами для молодежи и пенсионеров, а также тем, для кого счет в банке является основным, генератор выдают бесплатно. Клиенты банка могут подключиться к э-банкингу с помощью мобильной подписи, которую выдают операторы мобильной связи", - сказала специалист Swedbank Юрате Гумуляускене.

Карты кодов клиентов Swedbank перестанут действовать с 1 сентября 2019 года, однако банк призывает клиентов использовать альтернативу уже сейчас.

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