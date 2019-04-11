"Как мы и прогнозировали в начале года, этот год, вероятно, будет первым с момента восстановления независимости, когда количество прибывающих на жительство в Литву людей будет больше, чем число уезжающих",– отметил в опубликованном в четверг экономическом обозрении Swedbank старший экономист литовского банка Нериюс Мачюлис.
"Даже после рекордной иммиграции прошлого года, рост зарплат совсем не замедлился. Это опровергает мифы о том, что иммигранты забирают у кого-то рабочие места или приостанавливают рост зарплат прочих работников", − подчеркнул Н. Мачюлис.
На этой неделе Департамент статистики сообщил, что в марте второй месяц подряд фиксировалась положительная миграция – за месяц из Литвы уехало 3119 человек, а приехали 3518 иммигрантов. Перелом обусловлен более значительным прибытием иностранцев – среди иммигрантов граждане Литвы составили 60%, а среди эмигрантов – 87%.
Литва в прошлом году по причине миграции лишилась почти 3,3 тыс. жителей, а это самый низкий показатель с момента вступления страны в Евросоюз.
Swedbank: в этом году в Литву прибудут больше людей, чем уедут (3)
Аналитики литовского Swedbank считают, то этот год будет...
Министр охраны окружающей среды: за отказ от старого автомобиля – тысяча евро (27)
Министр охраны окружающей среды Литвы Кястутис Мажейка...
11 апреля в Вильнюсе открывается обновленный магазин Maxima в ТЦ Akropolis у входа уже выстроились покупатели (6)
11 апреля в полдень в вильнюсском торговом центре Akropolis...
В Каунасе начался снос легендарного центра развлечений Undinė (7)
Один из символов Каунаса – центр развлечений Undinė –...
TOP новостей
В "черном списке" – 10 районных и две республиканские больницы (5)
В прошлом году уменьшилось число больниц, которые...
Лидеры таджикской общины: "Литва стала вторым домом, но мы мечтаем вернуться на родину" (33)
Литву не принято причислять к моноэтническим...
Прокурор просит суд назначить Томасу штраф 30 000 евро и конфисковать молот (6)
Прокурор Вильнюсской участковой прокуратуры просит...
Министр охраны окружающей среды: за отказ от старого автомобиля – тысяча евро (27)
Министр охраны окружающей среды Литвы Кястутис Мажейка...