Аналитики литовского Swedbank считают, то этот год будет первым с моментом восстановления независимости Литвы, когда в страну прибудут на жительство больше людей, чем уедут.
© Reuters / Scanpix

"Как мы и прогнозировали в начале года, этот год, вероятно, будет первым с момента восстановления независимости, когда количество прибывающих на жительство в Литву людей будет больше, чем число уезжающих",– отметил в опубликованном в четверг экономическом обозрении Swedbank старший экономист литовского банка Нериюс Мачюлис.

Статьи по теме:
Лидеры таджикской общины: "Литва стала вторым домом, но мы мечтаем вернуться на родину"  (33)
Министр финансов Литвы: у нас нет информации о возможном уходе Swedbank  (13)

"Даже после рекордной иммиграции прошлого года, рост зарплат совсем не замедлился. Это опровергает мифы о том, что иммигранты забирают у кого-то рабочие места или приостанавливают рост зарплат прочих работников", − подчеркнул Н. Мачюлис.

На этой неделе Департамент статистики сообщил, что в марте второй месяц подряд фиксировалась положительная миграция – за месяц из Литвы уехало 3119 человек, а приехали 3518 иммигрантов. Перелом обусловлен более значительным прибытием иностранцев – среди иммигрантов граждане Литвы составили 60%, а среди эмигрантов – 87%.

Литва в прошлом году по причине миграции лишилась почти 3,3 тыс. жителей, а это самый низкий показатель с момента вступления страны в Евросоюз.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Председатель Swedbank покинул пост из-за скандала вокруг отмывания денег (3)

Неделю назад Swedbank уже расстался со своим...

Бизнес

Swedbank: в этом году в Литву прибудут больше людей, чем уедут (3)

Аналитики литовского Swedbank считают, то этот год будет...

Банк Luminor внедряет сеть своих банкоматов

Банк Luminor проводит реформу и укрепляет сеть своих...

Kęstutis Mažeika

Министр охраны окружающей среды: за отказ от старого автомобиля – тысяча евро (27)

Министр охраны окружающей среды Литвы Кястутис Мажейка...

11 апреля в Вильнюсе открывается обновленный магазин Maxima в ТЦ Akropolis  у входа уже выстроились покупатели (6)

11 апреля в полдень в вильнюсском торговом центре Akropolis...

Griaunamas Undinės pastatas Griaunamas Undinės pastatas

В Каунасе начался снос легендарного центра развлечений Undinė (7)

Один из символов Каунаса – центр развлечений Undinė –...

TOP новостей

В "черном списке" – 10 районных и две республиканские больницы (5)

В прошлом году уменьшилось число больниц, которые...

Представители таджикской общины на субботнике (фото Д.Семенова) Представители таджикской общины на субботнике (фото Д.Семенова) Представители таджикской общины на субботнике (фото Д.Семенова) Представители таджикской общины на субботнике (фото Д.Семенова)

Лидеры таджикской общины: "Литва стала вторым домом, но мы мечтаем вернуться на родину" (33)

Литву не принято причислять к моноэтническим...

Прокурор просит суд назначить Томасу штраф 30 000 евро и конфисковать молот (6)

Прокурор Вильнюсской участковой прокуратуры просит...

Kęstutis Mažeika

Министр охраны окружающей среды: за отказ от старого автомобиля – тысяча евро (27)

Министр охраны окружающей среды Литвы Кястутис Мажейка...

Тапинас: Сквернялису выслана повестка в суд (4)

Журналист Андрюс Тапинас в социальной сети...