"Как мы и прогнозировали в начале года, этот год, вероятно, будет первым с момента восстановления независимости, когда количество прибывающих на жительство в Литву людей будет больше, чем число уезжающих",– отметил в опубликованном в четверг экономическом обозрении Swedbank старший экономист литовского банка Нериюс Мачюлис.

"Даже после рекордной иммиграции прошлого года, рост зарплат совсем не замедлился. Это опровергает мифы о том, что иммигранты забирают у кого-то рабочие места или приостанавливают рост зарплат прочих работников", − подчеркнул Н. Мачюлис.

На этой неделе Департамент статистики сообщил, что в марте второй месяц подряд фиксировалась положительная миграция – за месяц из Литвы уехало 3119 человек, а приехали 3518 иммигрантов. Перелом обусловлен более значительным прибытием иностранцев – среди иммигрантов граждане Литвы составили 60%, а среди эмигрантов – 87%.

Литва в прошлом году по причине миграции лишилась почти 3,3 тыс. жителей, а это самый низкий показатель с момента вступления страны в Евросоюз.