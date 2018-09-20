Наиболее значительно выросла площадь жилья, которое могут себе позволить жители Таллина: во втором квартале, по сравнению с первым, семья могла позволить себе купить квартиру с площадью большей на 2,4 кв. м. В Риге за квартал эта доступная площадь выросла на 1,6 кв. м, а в Вильнюсе - сократилась на 0,8 кв. метра.
По подсчетам банка, семья со средними доходами, проживающая во втором по величине городе Литвы - Каунасе могла позволить себе квартиру площадью 107 кв. метров, в Клайпеде – 106 кв. метров квартиры средней стоимости.
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