С четверга, 23 мая, клиенты банка Swedbank могут переводить при помощи карт кодов не больше 30 евро в день.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

С 1 сентября карты кодов Swedbank не будут использоваться для подключения к э-банкингу вообще.

Уже сейчас при помощи карт кодов нельзя подключаться к мобильному приложению Swedbank.

Банки SEB и Luminor также приняли решение ограничить функциональность карт кодов.

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