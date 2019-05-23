С 1 сентября карты кодов Swedbank не будут использоваться для подключения к э-банкингу вообще.

Уже сейчас при помощи карт кодов нельзя подключаться к мобильному приложению Swedbank.

Банки SEB и Luminor также приняли решение ограничить функциональность карт кодов.