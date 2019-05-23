С 1 сентября карты кодов Swedbank не будут использоваться для подключения к э-банкингу вообще.
Уже сейчас при помощи карт кодов нельзя подключаться к мобильному приложению Swedbank.
Банки SEB и Luminor также приняли решение ограничить функциональность карт кодов.
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