По сравнению с предыдущим, апрельским прогнозом, Swedbank повысил прогноз роста внутреннего валового продукта (ВВП) Литвы с 3,0% до 3,7%, Эстонии – с 3,0% до 3,3%, между тем прогноз роста ВВП Латвии снижен с 3,3% до 2,8%.

Аналитики Swedbank не изменили прогноз роста литовской экономики на следующий год – он ожидается в размере 2,0%, а прогнозы роста ВВП для Латвии и Эстонии снижены с 2,5% до 2,0 и с 2,7% до 2,3% соответственно.

По новейшим оценкам Swedbank, инфляция в Литве в 2019 и 2020 годах составит 2,5% (прогноз неизменен), в Латвии – соответственно 2,9% и 2,4% (увеличены соответственно на 0,4 и 0,1 проц. пункта), в Эстонии – по 2,3% (снижены на 0,1 пункта).