"Мы заметили, что в 2019 году мошенники активизировались – фиксируем рост разных видов мошенничества. Этот случай отличается тем, что мошенники используют имя известного человека, чтобы вызвать доверие. От имени известного человека рассказывается история невероятного успеха, которая все же должна вызвать подозрение, заставить задуматься, точно ли этот человек раздает такие советы", – сказал пресс-секретарь банка Swedbank Саулюс Абрашкявичюс.

Тапинас на своей странице в Facebook уже в третий раз сообщил, что мошенники пытаются воспользоваться его именем, поэтому он уже обратился в полицию и Национальный центр кибербезопасности.

Известный журналист сказал, что ему сообщили, что в связи с этим мошенничеством обратятся и к зарубежным партнерам, поскольку мошенники действуют из-за рубежа.

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"Я не торгую криптовалютой, не рассказываю на телевидении о том, как я быстро разбогател и не пугаю крупные банки. Это мошенники – преступники, которые хотят выманить у вас деньги. То, что вы видите на информационных порталах, в Youtube или на Facebook - это преступление, о нем надо сообщать в полицию. Я не знаю, как можно этому верить, но я очень прошу, сейчас наверное очень-очень прошу – включите мозги и не верьте", – писал Тапинас.

Жители, которые поняли, что попались в руки мошенников, эксперты по безопасности банка Swedbank призывают немедленно обратиться к работникам банка, которые посоветуют, что им предпринять. О мошенничестве также надо сообщить в полицию.