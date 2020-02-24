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Банки Северо-европейской финансовой группы Swedbank в Литве и Латвии предоставили синдицированный кредит девелоперской компании Hanner, которая развивает проект недвижимого имущества в Риге.
Swedbank предоставит 60 млн евро кредита компании Hanner под проект в Риге
© DELFI / Domantas Pipas

Комплекс коммерческих и жилых зданий новой концепции Jauna Teika является крупнейшим проектом Hanner в Латвии, совокупная сумма инвестиций в него превышает 140 млн евро, говорится в сообщении Swedbank.

Проект Jauna Teika развивается в той части Риги, где уже обосновались многие компании информационных технологий региона. Здесь за год создается не менее 43% экспорта латвийских услуг в сфере информационных технологий. Проект намечается завершить еще в этом году. Будут созданы более 6 тыс. рабочих мест, в комплексе поселятся более 800 семей.

Интерес к проекту Jauna Teika уже продемонстрировали 25 компаний. Офисный сегмент будет состоять из пространства сотрудничества Teikums и трех обычных офисных пространств, которые предназначены для латвийских стратапов, известных латвийских и международных компаний.

ru.DELFI.lt
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