Swedbank предоставит 60 млн евро кредита компании Hanner под проект в Риге

Комплекс коммерческих и жилых зданий новой концепции Jauna Teika является крупнейшим проектом Hanner в Латвии, совокупная сумма инвестиций в него превышает 140 млн евро, говорится в сообщении Swedbank.
Проект Jauna Teika развивается в той части Риги, где уже обосновались многие компании информационных технологий региона. Здесь за год создается не менее 43% экспорта латвийских услуг в сфере информационных технологий. Проект намечается завершить еще в этом году. Будут созданы более 6 тыс. рабочих мест, в комплексе поселятся более 800 семей.
Интерес к проекту Jauna Teika уже продемонстрировали 25 компаний. Офисный сегмент будет состоять из пространства сотрудничества Teikums и трех обычных офисных пространств, которые предназначены для латвийских стратапов, известных латвийских и международных компаний.
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