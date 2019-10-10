Swedbank не будет предоставлять услугу обмена валюты

На сайте банка клиентов информируют, что одна из причин такого решения – снижение потребности в этой услуги у клиентов банка.
"За последние годы количество операций такого рода в банке сократилось в три раза. Основные факторы, определяющие такие перемены в поведении клиентов - расширение еврозоны, применение услуг безналичного расчета и распространение услуг расчета с помощью банковских карт за границей", – сказано в информации.
Эту информацию DELFI подтвердил и представитель Swedbank Саулюс Абрашкявичюс. По его словам, такие перемены на количестве работников в отделениях банков не скажутся.
Также важно обратить внимание на то, что это никак не повлияет на услуги безналичного расчета, т.е. на счету можно держать деньги в иностранной валюте, и проводить обмен.
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