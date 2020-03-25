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Внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы из-за кризиса, вызванного коронавирусом, сократится в этом году на 5%, однако приблизительно настолько же экономика вырастет в следующем году, прогнозирует Swedbank.
„Swedbank“
„Swedbank“
© Reuters / Scanpix

По мнению его аналитиков, только во втором квартале ВВП может сократиться на одну десятую.

Экономисты банка подсчитали, что мировой ВВП в этом году сократится на 2% – это больше, чем во время мирового кризиса 2009 года. Все же, по мнению аналитиков банка, хорошая новость заключается в том, что этот спад является кратковременным, а литовская экономика встречает эти вызовы сбалансировано и без перегрева.

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"Минувшее десятилетие Литва завершила в очень хорошей экономической форме. В прошлом году был достигнут рекордный профицит внешней торговли, не было перегрева на жилищном рынке, у государства был значительный финансовый резерв, жители и компании отложили рекордные средства, а финансовые обязательства были одними из самых низких в Евросоюзе", – комментирует старший экономист Swedbank Нериюс Мачюлис.

Swedbank утверждает, что бюджет сектора госвлатсти не будет профицитным, как планировалось, но дефицит может составить 6% ВВП. Однако Н. Мачюлис не считает это проблемой − напротив, именно антициклическая фискальная политика поможет избежать долгосрочных негативных последствий.

Swedbank прогнозирует, что в этом году ВВП зоны евро сократится на 4%, а США – на 3%.

ru.DELFI.lt
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