"Хотим обратить внимание клиентов Swedbank на то, что в ночь со среды на четверг (14 февраля) банк планирует провести регулярное обновление систем ИТ. Из-за этих работ не будут доступны некоторые услуги банка", – сказано в пресс-релизе.

По данным представителей банка, важно знать, что с 00:30 до 3:00 ч. не будут работать банкоматы Swedbank.

В это время могут наблюдаться перебои в процедуре безналичного расчета при помощи карт и терминалов Swedbank.

Кроме того, могут наблюдаться сбои в работе э-банкинга.

Swedbank приносит извинения за возможные неудобства.