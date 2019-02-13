"Хотим обратить внимание клиентов Swedbank на то, что в ночь со среды на четверг (14 февраля) банк планирует провести регулярное обновление систем ИТ. Из-за этих работ не будут доступны некоторые услуги банка", – сказано в пресс-релизе.
По данным представителей банка, важно знать, что с 00:30 до 3:00 ч. не будут работать банкоматы Swedbank.
В это время могут наблюдаться перебои в процедуре безналичного расчета при помощи карт и терминалов Swedbank.
Кроме того, могут наблюдаться сбои в работе э-банкинга.
Swedbank приносит извинения за возможные неудобства.
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