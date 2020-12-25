Swedbank арестовал счета санатория Belarus, объяснив эти действия санкциями ЕС

В санатории Belarus работают 393 человека, 356 - граждане Литвы, еще 20 - граждане Беларуси.

Этот санаторий предоставляет услуги реабилитации также для детей и подростков. Из 13 000 человек, который посещают санаторий ежегодно, больше половины - дети.

До пандемии в санатории проходили курс реабилитации около 4000 иностранцев в год.

По данным редакции, санаторий входит в число пяти крупнейших налогоплательщиков в Друнинкайском самоуправлении.

Глава санатория Илья Епифанов уточнил, что счета были арестованы 18 декабря.

"Нас никто не предупредил, никакой документ нам не прислали, не было информации и об аресте счетов, мы узнали об этом, когда попытались сделать перевод. Только в понедельник банк что наши счета арестованы", - сказал он.

Swedbank их информировал, что счета арестованы из-за санкций ЕС в отношении Беларуси.

"Мы специально зашли на сайт ЕС, где перечислены попавший под санкции предприятия. О белорусском санатории там ничего не сказано. Несмотря на это, мы не можем пользоваться деньгами, а ведь для работников - это единственный источник доходов, - сказал Епифанов. - Санаторий был построен на основе межправительственной договоренности, земля сдана в аренду на 99 лет, основной контингент в нем были граждане Беларуси. Лечение для белорусских детей было бесплатным - все расходы оплачивало правительство Беларуси. Карантин и другие запреты значительно сказались на ритме работы санатория, поэтому многие работники находятся на простое. Зарплаты мы всем платили в конце месяца. В этом году если ситуация не изменится, люди останутся без денег".

Swedbank СМИ ничего комментировать не стал. Представитель банка Саулюс Абрашкявичюс указал, что "по закону, банк не может передавать информацию об услугах, предоставляемых конкретным физическим и юридическим лицам". Иными словами - мотивы ареста счетов неясны. Абрашкявичюс сказал, что клиента информируют о возможных решениях, связанных с выплатами зарплат и других необходимых переводов.