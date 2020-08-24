Свободных рабочих мест в Литве за год стало меньше на 7,4%

Больше всего рабочих мест было в сфере транспорта – 3,9 тыс. (22,3% от всех рабочих мест), в административном и оборонном секторах, в сфере обязательного социального страхования – 2,7 тыс. (15,4%), на промышленных предприятиях – 2,6 тыс. (15,2%).
За квартал число рабочих мест больше всего выросло в сфере торговли - на 1 тыс. На предприятиях транспорта и охраны их было на 0,6 тыс. больше, в промышленности, сфере администрирования и обслуживания - рост составил 0,3% по сравнению с первым кварталом. Самое большое снижение - в сфере информации и связи - на 0,2 тыс. меньше.
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