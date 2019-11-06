В результате африканской чумы свиней переработчики свинины в настоящее время покупают мясо на 30% дороже, чем год назад, а в условиях роста затрат им придётся работать как минимум ещё несколько лет, прежде чем мировое свиноводчество сможет восстановиться, пишет деловое издание Verslo zinios.
© DELFI / Karolina Pansevič

Саулюс Леонавичюс, глава крупнейшего свиноводческого предприятия в Литве Idavang, говорит, что хотя цены несколько стабилизировались, они всё же продолжают расти, и эта тенденция может продолжаться как минимум 2-3 года.

Эгидиюс Мацкявичюс, глава Литовской ассоциации мясоперерабатывающих предприятий, считает, что средняя розничная цена на свинину с весны, когда сырьё стало дорожать, выросла примерно на 30%.

По данным Сельскохозяйственного центра информации и сельского бизнеса, средняя цена закупки свиней в январе-сентябре этого года была на 9,1% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Только в сентябре цена была на 22% выше, чем в прошлом сентябре.

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