Саулюс Леонавичюс, глава крупнейшего свиноводческого предприятия в Литве Idavang, говорит, что хотя цены несколько стабилизировались, они всё же продолжают расти, и эта тенденция может продолжаться как минимум 2-3 года.
Эгидиюс Мацкявичюс, глава Литовской ассоциации мясоперерабатывающих предприятий, считает, что средняя розничная цена на свинину с весны, когда сырьё стало дорожать, выросла примерно на 30%.
По данным Сельскохозяйственного центра информации и сельского бизнеса, средняя цена закупки свиней в январе-сентябре этого года была на 9,1% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Только в сентябре цена была на 22% выше, чем в прошлом сентябре.
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