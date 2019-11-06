Саулюс Леонавичюс, глава крупнейшего свиноводческого предприятия в Литве Idavang, говорит, что хотя цены несколько стабилизировались, они всё же продолжают расти, и эта тенденция может продолжаться как минимум 2-3 года.

Эгидиюс Мацкявичюс, глава Литовской ассоциации мясоперерабатывающих предприятий, считает, что средняя розничная цена на свинину с весны, когда сырьё стало дорожать, выросла примерно на 30%.

По данным Сельскохозяйственного центра информации и сельского бизнеса, средняя цена закупки свиней в январе-сентябре этого года была на 9,1% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Только в сентябре цена была на 22% выше, чем в прошлом сентябре.