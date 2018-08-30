Роландас Андрулис из Кедайняйского района рассказал, что качество картофеля в этом году выше, чем в прошлом.

"В прошлом было плохое качество. Картошка была мокрая, грязная, а в этом всякое есть – и получше, и похуже, но в целом урожай лучше", – сказал Андрулис.

И хотя сам он пока картошку скупщикам не продает, что цены фермеров удовлетворяют.

"Довелось слышать, что скупают по 18-20 евроцентов за кг, я думаю, цена неплохая", – сказал фермер.

Качеству урожая рад и фермер Шяуляйского района Антанас Балютавичюс, но, по его словам, в этом году урожай будет на 20% меньше.

"Качество неплохое, все в пределах нормы, однако урожай будет на 20% меньше, местами на 30%. Средний выдался год", – сказал он.

Он сказал, что если скупать картофель будут по 20 евроцентов за кг, то год можно будет оценивать как прибыльный.

"Если сохранится такая цена, думаю, будет неплохо. Была засуха, пострадали хозяйства, поэтому цены должны быть выше, но когда массово начнут копать картошку, станут сдавать не небольшие хозяйства, цена должна упасть до 15 евроцентов", – сказал фермер.

Балютавичюс заметил, что в зависимости от качества картошки за нее просят 30-50 евроцентов.

По данным сайта produktukainos.lt, в конце августа 2017 г. картошку скупали по 12-22 евроцентов за кг, а в ТЦ продавали по 43-96 евроцентов. Только во время акций цена падала до 22 евроцентов.

Фермер из Шакяйского района Вайда Даугелене пока урожай не собирает, но как и другие прогнозирует, что урожай будет меньше.

"Что касается размера урожая, он не будет таким хорошим, как в прошлом году, но качество будет неплохим, больше крахмала, значит, картошка будет вкуснее", – сказала фермер.

Она надеется, что скупочные цены компенсируют убытки фермеров, но для потребителей это выльется в более высокие цены.

"В Литве нет переизбытка картошки, ее не хватает везде, поэтому цена высокая. Сейчас платят 20 евроцентов за кг, это неплохо. Если урожай хуже, тогда цена выше. К сожалению, это ощутят покупатели", – сказала женщина.