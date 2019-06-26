Baltažiedė – бизнес жителей Варены Марюса и Риманте. Они занимаются этим делом уже почти 6 лет.

Марюс рассказал, что уехал из Варены в столицу учиться. Он изучал противопожарную инженерию в техническом университете им. Гедиминаса.

"После учебы еще работал в столице около 4 лет, провел в Вильнюсе немало времени, но меня всегда влекло домой, в Варену", – сказал он.

"На самом деле основательница этого оздоровительного центра - моя жена, Риманте, она его основала", – сказал Марюс.

Риманте всегда занималась спортом, особенно ей нравился пилатес.

"Сначала Риманте арендовала зал и проводила занятия для небольшой группы женщин, а потом желающих стало больше, занятия стали постоянными, однако жена забеременела.

Конечно, она работала до 6 месяца, но потом возник вопрос, что делать, нам не хотелось терять помещение", – рассказал Марюс.

Sporto klubas "Baltažiedė" DELFI

Сам он тогда работал заместителем директора Варенского культурного центра, но решил попробовать свои силы в роли тренера.

"Мы договорились, что я буду заменять жену. Сначала мне это казалось абсурдом, ведь я больше интересовался боевыми искусствами, но она предложила мне пройти курсы аэробики. Я ехал туда и думал - это какой-то кошмар", – вспоминает Марюс. Однако новый опыт ему пришелся по душе.

"Когда жена вернулась, я не хотел оставлять это дело и мы стали работать вдвоем", – рассказал мужчина.

Сегодня занятия проходят в помещении площадью 170 кв. м.

"Сейчас мы живем в основном за счет этого клуба", – рассказал Марюс. Основные клиенты - женщины. Летом на занятия приходят 10-15 человек.

"Конкуренции мы не ощущаем, поскольку идем своим путем. Наша цель – групповые тренировки, в других клубах их либо нет, либо мало", – заметил тренер.

Абонемент стоит 30 евро в месяц.