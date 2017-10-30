"Согласно сегодняшнему прогнозу, завтра (во вторник - BNS) к вечеру ветер начнет стихать, я полагаю, что мы начнем вывозить и выводить суда. В понедельник вечером и во вторник утром ветер, вероятно еще будет достигать 28 метров в секунду", - сказала в понедельник журналистам в Клайпеде А. Алекна.

По его словам, сейчас входа в порт ожидают 10 судов, а выхода - 6.

"Одно судно выведено в море в воскресенье утром, другие суда передислоцированы в южную часть порта до улучшения погодных условий", - сказал А. Алекна.

Портовый капитал утверждает, сейчас скорость ветра в море достигает 28 метров в секунду, волнение -5-7 метров.