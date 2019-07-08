В минувшие выходные в Клайпеду прибыло крупнейшее в мире судно транспортировки и бункеровки сжиженного природного газа (СПГ) Kairos.
SGD bunkeriavimo ir transportavimo laivas „Kairos“ / KN nuotr.
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В понедельник судно Kairos, прибывшее в пятый раз в Клайпеду, выполняет операцию перевалки СПГ с Клайпедского терминала на находящуюся у ворот порта распределительную станцию СПГ, сообщил BNS оператор терминала – компания Klaipedos nafta.

"Возможность бункеровки судов, работающих на СПГ, погрузки небольших грузов СПГ на суда и автоцистерны обеспечивает всестороннюю цепочку логистики СПГ во всем регионе", – говорится в пресс-релизе компании.

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Впервые Kairos прибыло в Клайпедский порт в начале января этого года, до июля оно заходило в порт в целом 4 раза – два раза в январе, в феврале и в мае.

Судно бункеровки принадлежит совместной компании группы Babcock International Group и Bernhard Schulte, которая называется Babcock Schulte Energy (BSE), его арендует Klaipedos nafta вместе с германской компанией Nauticor.

Контролируемая государством литовская компания Klaipedos nafta продает 10 % акций Blue LNG, которая управляет и арендует судном Kairos – они продаются другому акционеру компании -германской Nauticor. Эти акции сменят владельца 30 сентября.

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