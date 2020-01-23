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В четверг утром судно с 80 тыс. тонн норвежской нефти для Беларуси зашло в Клайпедский порт.
Судно с нефтью для Беларуси вошло в Клайпедский порт
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

Пресс-секретарь порта Довиле Рингис подтвердила BNS, что судно Breiviken прошло ворота порта, но еще не пришвартовалось.

По данным порталов marinetraffic.com, vesselfinder.com и myshiptracking.com, судно зашло в порт около 8 часов. 30 минут.

Breiviken доставило около 80 тыс. тонн сырьевой нефти, предназначенной для белорусского нефтеперерабатывающего завода "Нафтан".

Нефть будет погружена в железнодорожные цистерны через терминал Klaipedos nafta, а до белорусской границы ее доставит LG Cargo, являющееся дочерним предприятием литовской железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai.

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Поскольку Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок нефти в 2020 году, Россия с 1 января остановила поставку нефти белорусским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), хотя с 4 января поставки были частично возобновлены.

Белорусские власти сообщили, что предложения об импорте нефти они направили Балтийским странам, Польше, Украине, Казахстану и Азербайджану.

Во вторник белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что страна будет добиваться того, чтобы ввозимая из России нефть составляла 30-40% всей потребности, а по 30% нефти она должна импортировать через Балтийские страны и Украину.

В прошлом году Беларусь импортировала из РФ 17,6 млн тонн нефти.

В понедельник глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Литва может предложить Беларуси альтернативу импорта как нефти, так и газа, из России. Вопросы поставок энергоресурсов министр планирует обсудить во время визита в Минск, который состоится в начале февраля.

ru.DELFI.lt
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