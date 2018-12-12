По данным портала marinetraffic.com, судно стоит на якоре примерно в 20 км от берегов Литвы.
Судно будет использовать совместное предприятие германской Nauticor и Klaipedos nafta - Blue LNG, при помощи этого судна СПГ будет перегружаться с судна-газохранилища Independence на станцию по распределению СПГ.
Компания Nauticor во вторник указала BNS, что судно Kairos начало операции в северо-западной части Европы.
Новое судно-бункеровщик принадлежит компании Babcock International Group и Bernhard Schulte - Babcock Schulte Energy (BSE), а она сдает его в аренду компаниям Klaipedos nafta и Nauticor.
В ноябре 2015 года дочернее предприятие Klaipedos nafta SGD logistika подписало с партнером Bomin Linde LNG (сейчас – Nauticor) договор объединенной деятельности об операторской деятельности совместного судна бункеровщика СПГ, тогда было создано предприятие Blue LNG.
Судно-бункеровщик СПГ Kairos уже находится вблизи берегов Литвы (10)
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