Однако представители "зеленой" энергетики говорят, что перспективы газа туманны и вряд ли в долгосрочной перспективе ТСПГ будет нужен Литве.

По мнению экспертов, потребность в газе хотя и снижается, но будет сохраняться довольно высокой, чтобы у Литвы была инфраструктура СПГ. Кроме того, планирующиеся газовые смычки с Польшей и морская смычка между Европой и Финляндией будут альтернативой, однако полностью заменить терминал не смогут.

Эксперт по энергетике и бывший вице-министр энергетики Ромас Шведас говорит, что несмотря на надежды на то, что обновляющаяся энергетика заменит ископаемое топливо, энергетический сектор меняется довольно медленно. По его словам, прогнозы Международного энергетического агентства до 2040 года показывают, что потребление газа будет расти во всем мире, а только в Евросоюзе (ЕС) он заменит нефть и выйдет на первое место. Поэтому, сказал Р. Шведас, рассчитывать на то, что газ не будет нужен в будущем, пока не стоит.

"Громкие заявления, открытия в области обновляющейся энергетики не должны нас обманывать, что это на самом деле очень прогрессивно, современно и модно. С другой стороны, реальность жизни показывает, что мы должны гарантировать промышленности поставки энергии",- уверял Р. Шведас.

Газовый рынок Балтийских стран должен измениться в результате планирующихся изменений инфраструктуры. В 2021 году должен быть завершен проект смычки с Польшей GIPL, который соединит Литву, Латвию и Эстонию с Польшей, а также откроет рынки Западной Европы. Кроме того, в 2020 году Финляндия через Baltic Connector должна соединиться с Эстонией.

Однако, как говорит латвийский эксперт по энергетике Рейнис Аболтиньш, несмотря на успех других газовых проектов, терминал СПГ не должен быть вытеснен.

"Я не вижу, как терминал СПГ в Клайпеде может утратить свое значение, потому что производство СПГ в мире (...) будет оставаться конкурентоспособной, и поэтому я процитирую Марка Твена, который сказал, что "слухи о моей смерти сильно преувеличены", - сказал Р. Аболтиньш BNS.

Однако парламентарий, председатель Литовской партии зеленых Линас Бальсис сомневается, что в будущем ТСПГ будет нужен, потому что обновляющаяся энергетика должна вытеснить традиционные технологии.

"Мы сейчас очень много инвестировали в ТСПГ (...), это создает проблемы, потому что если инвестируешь, то это должно что-то делать и работать. Наверное, так скоро от газа мы не откажемся, но дело в том, что когда у нас есть СПГ, в который инвестировано много денег, по закону мы обязаны этот газ и покупать, и потреблять", - сказал Л. Бальсис BNS.

На его взгляд, после 2024 можно рассчитывать на рост объемов обновляющейся энергетики. Кроме того, альтернативным путем газ можно будет получать из Польши, так что перспективы ТСПГ выглядят туманными.

Поскольку Литве не удалось договориться с Латвией и Эстонией о совместном обращении за финансированием ЕС, правительству Литвы предстоит определиться, выкупать ли судно. Однако, как говорит министр энергетики Жигимантас Вайчюнас, "мы должны быть уверены, будет ли нужен такой объект после 2024 года, и тогда составлять те или иные сценарии".