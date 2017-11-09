Зарегистрированная в Великобритании компания Hitachi Europe Limited сообщила литовскому Центру регистров, что 12 октября приняла решение остановить деятельность литовского представительства. Однако, созданная для проекта АЭС компания Hitachi Visaginas Project Investment все еще не снята с регистрации.
Hitachi была руководящим партнером стратегического инвестора в новую АЭС в Литве - японо-американского концерна Hitachi–GE Nuclear Energy.
Летом 2011 года Литва избрала Hitachi стратегическим инвестором в АЭС, но на проведенном через год совещательном референдуме жители страны не высказали поддержку проекту.
Проект новой АЭС в Литве официально не прекращен, однако в новой энергетической стратегии страны развитие атомной энергетики не упоминается.
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