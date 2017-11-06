Такое решение 20 октября принял Вильнюсский окружной суд, удовлетворивший иск Trust Capital.
Председатель правления Hanner Арвидас Авулис сообщил BNS, что стремится востребовать через суд инвестиции с бывшего партнера.
"Мы утратили терпение для выяснений и обратились в суд. Поскольку в Украине сложно с судами, мы решили сделать это в Литве. О. Радковский является бывшим партнером, который выступил поручителем инвестиций. Мы с 2010 года решили уйти с украинского рынка, и не будем инвестировать в этой стране. Все это время мы ищем способы вернуть свои инвестиции", - сказал он.
А. Авулис не раскрыл, в какие проекты инвестировали вместе с украинским политиком.
"В Украине у нас было очень много проектов, а с О. Радковским мы инвестировали в несколько. Он подписал закладную, но не выполнил обязательств, и должен за это юридически ответить", - сказал председатель правления Hanner.
Это решение суда еще может быть обжаловано в Апелляционном суде Литвы.
О. Радковский сейчас является заместитель председателя Одесского областного совета и известным в Украине предпринимателем, ранее был депутатом Верховной Рады.
По данным СМИ, О. Радковский также является совладельцем украинской компании Bereg - Group, действующей в строительном секторе и недвижимости. Последняя вместе с находящейся в управлении Hanner украинской компанией Hanner invest в 2010 году приобрела компанию "Мир акционеров", которая планировала коммерческий комплекс в Одесской области. Однако городские власти по причине не выполняемого договора об аренде территории с 2007 года его расторгли.
По данным литовского Центра регистров, единственным акционером Trust Capital является эстонская Hanner group.
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