Такое решение 20 октября принял Вильнюсский окружной суд, удовлетворивший иск Trust Capital.

Председатель правления Hanner Арвидас Авулис сообщил BNS, что стремится востребовать через суд инвестиции с бывшего партнера.

"Мы утратили терпение для выяснений и обратились в суд. Поскольку в Украине сложно с судами, мы решили сделать это в Литве. О. Радковский является бывшим партнером, который выступил поручителем инвестиций. Мы с 2010 года решили уйти с украинского рынка, и не будем инвестировать в этой стране. Все это время мы ищем способы вернуть свои инвестиции", - сказал он.

А. Авулис не раскрыл, в какие проекты инвестировали вместе с украинским политиком.

"В Украине у нас было очень много проектов, а с О. Радковским мы инвестировали в несколько. Он подписал закладную, но не выполнил обязательств, и должен за это юридически ответить", - сказал председатель правления Hanner.

Это решение суда еще может быть обжаловано в Апелляционном суде Литвы.

О. Радковский сейчас является заместитель председателя Одесского областного совета и известным в Украине предпринимателем, ранее был депутатом Верховной Рады.

По данным СМИ, О. Радковский также является совладельцем украинской компании Bereg - Group, действующей в строительном секторе и недвижимости. Последняя вместе с находящейся в управлении Hanner украинской компанией Hanner invest в 2010 году приобрела компанию "Мир акционеров", которая планировала коммерческий комплекс в Одесской области. Однако городские власти по причине не выполняемого договора об аренде территории с 2007 года его расторгли.

По данным литовского Центра регистров, единственным акционером Trust Capital является эстонская Hanner group.