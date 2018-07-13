В четверг Апелляционный суд Литвы отклонил жалобу компаний и оставил в силе майское решение Вильнюсского окружного суда - тогда была отклонена просьба Kauno tiltai и GTC о применении временных мер защиты.
В суде компании стремятся аннулировать решения Lietuvos gelezinkeliai о создании очередности участников конкурса и выявлении победителя.
В июне Lietuvos gelezinkeliai подписала договор с консорциумом компаний Hidrostatyba, Autokausta и германской Leonhard Weiss RTE на сумму в 54,762 млн евро о прокладке участка железнодорожного пути Rail Baltica от Каунасской железнодорожной станции до Каунасского интермодального терминала, находящегося в Палемонисе.
Подрядчики проложат железнодорожную колею протяженностью в 9 км и шириной в 1435 мм, а также реконструируют ветку пути шириной 1520 мм. Также планируется построить два автомобильных туннеля, виадук, шумозащитное заграждение, провести прочие работы.
Кроме Kauno tiltai и GTC, в конкурсе также участвовали консорциум компаний A.C.B. и BMGS, консорциум Eurovia CS и Eurovia Lietuva, а также консорциум Panevezio keliai, Panevezio statybos trestas и Siauliu plentas.
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