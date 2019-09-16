Суд разрешил заблокировать четыре сайта за нарушения авторских прав

Как сообщила в понедельник ЛКРТВ, суд на прошлой неделе разрешил блокировать сайты news-rus.tv, newru.tv и tebox.eu.
Решение заблокировать эти сайты ЛКРТВ приняла после рассмотрения жалоб компаний TRK Ukraina, TVDROM Limited и Internet Copyright Management LLC. Они утверждали, что не давали согласия на ретранслирование их контента.
Еще один сайт – yts.lt – заблокирован после того, как было установлено, что здесь нелегально распространяются фильмы. По поводу деятельности этого сайта также обратилась компания Internet Copyright Management LLC.
Только в мае – июле на этом сайте зафиксировано 220 млн посещений – стоимость сайта, как сообщает ЛКРТВ, оценена примерно в 73 млн евро, в день его администраторы получают 67 тыс. долларов выручки.
Те, кто пытается подключиться к заблокированным сайтам, будут направляться на сайт stop.rtk.lt.
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