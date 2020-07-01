Судья Виолета Мицейкене удовлетворила просьбу прокурора лишь отчасти, в обоих случаях арест был разрешен на месяц. Прокурор просил взять их под стражу на 3 месяца.

Суд признал, что подозреваемые могут мешать следствию и совершать новые преступления.

"Прокурор предоставил данные о том, что активно уничтожались улики, пропадали компьютеры", – сказала Мицейкене.

По словам судьи, есть определенные данные о том, что подозреваемые за счет преступной деятельности получили большие доходы.

Подозреваемые вину не признают.

"Один из подозреваемых никаких показаний не давал, второй представил свою версию, уверяет, что никакого состава преступления нет", – сказала судья.

По имеющимся данным, Лавринавичюс и Стапонкус были задержаны за "теневую" деятельность и попытку скрыть налоги.

Правоохрана 1 июля сообщила, что спортивная ассоциация и компания, предоставляющая услуги общепита, подозреваются в сокрытии доходов и неуплате налогов.

По имеющимся данным, Лавринавичюс и Стапонкус действовали сообща, с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года со счета компании Grill London на сайт ассоциации были переведены больше 400 000 евро в качестве помощи.