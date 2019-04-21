Суд разрешил Русскому драматическому театру Литвы завершить конкурс на ремонт

Апелляционный суд Литвы на прошлой неделе удовлетворил жалобу театра и отменил применённые Вильнюсским окружным судом в начале марта временные средства защиты, которые остановили процедуры конкурса и запретили подписывать договор подряда. Решение суда было принято 1 марта, а договор с Versina театр должен был подписать до 4 марта.

Руководитель театра сказала, что в ближайшее время будет объявлен новый конкурс.

"Да, несомненно, мы немедленно объявим новый конкурс. Всё проверим, видимо, придётся поработать и над условиями конкурса. Несомненно, большая часть работы уже сделана, и это будет быстрее, чем до сих пор", – сказала руководитель театра Ольга Полевикова.

Театр указал суду на невозможность подписания договора с реструктуризируемой Вильнюсской строительной компанией LitCon, поскольку она не предоставила подтверждение предложения, а другой участник конкурса - Вильнюсское строительное предприятие Versina – не прибыл на подписание договора.

"Обращая внимание на сложившуюся к этому времени ситуацию, применение временных средств защиты больше нельзя считать целесообразным: прежде всего, гражданское дело в суде первой инстанции уже изучено, и иск отклонён. Во-вторых, компания Versina не прибыла на подписание договора, поэтому закупочная комиссия приняла решение считать, что закупка завершилась", – говорится в решении суда.

О.Полевикова заявила, что не знает, почему Versina не прибыла на подписание договора. Руководитель театра отказалась прокомментировать, какие условия конкурса можно было корректировать.

В то же время Вильнюсский окружной суд 10 апреля отклонил претензии реструктуризируемого предприятия LitCon по поводу решения в конкурсе.

По информации суда, театр условия конкурса насчёт подтверждения предложения обоснованно считал существенными – они не могли быть изменёнными. Решение в течение 14 дней можно обжаловать в Апелляционном суде Литвы.

LitCon стремится, чтобы были отменены решения театра об отказе продлить срок предоставления гарантии договора и исполнять договор.

Конкурс стоимостью 3,86 млн евро Русский драматический театр объявил в июле 2018 г. В подсобном помещении театра на ул.Миндауго планируют оборудовать подвал, лифт, лестницу, разобрать внутренние опорные конструкции и построить новые, выполнить иные работы.