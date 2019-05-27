"Как видно из иска, основной аргумент - нанесение вреда кладбищу и нарушение прав нацменьшинств. Имущественный банк как лицо, отвечающее за осуществление проекта Вильнюсского центра конгрессов, строго следует условиям соглашения, заключенного в 2009 г. между правительством, Комитетом по сохранению еврейских кладбищ и Еврейской общиной Литвы, касающихся территории кладбища и охранной культурной зоны. Кроме того, постоянно ведутся консультации с Еврейской общиной Литвы о ходе проекта, поэтому все поднятые в иске вопросы, по моему мнению, уже обсудили и решили", – сказал Синкявичюс.

По его словам, осуществление проекта позволит обеспечить увековечивание еврейского культурного наследия, поскольку как в самом здании, так и на территории появятся мемориальные места, поэтому этот проект важен не только в экономическом, но и в культурном смысле, поскольку увековечит наследие евреев в Вильнюсе.

По словам Синкявичюса, в ближайшее время планируют продолжить начатые работы: объявят конкурс на оператора центра и готовятся к конкурсу подрядчика.

Имущественный банк постановлением правительства обязали провести реконструкцию Дворца спорта. В 2020-2021 г. проведут реконструкцию здания, а в 2022 г. – Дворец конгрессов откроется. В нем будут проводить разного рода мероприятия и серьезные культурные мероприятия.

Представляющее гражданина Израиля Иосифа Ицхака общественное учреждение - Европейский фонд прав человека (ЕФПЧ) обратилось в Вильнюсский участковый суд с просьбой не допустить реконструкционные работы на территории вильнюсского Дворца концертов и спорта, где раньше было еврейское кладбище. Заявитель считает, что земельные работы осквернят прах похороненных здесь его предков и других евреев.

Как сообщает ЕФПЧ, иск поддерживают также Вильнюсская, Каунасская и Шяуляйская еврейские общины. Председатель Вильнюсской еврейской общины (ВЕО) Симонас Гурявичюс сказал BNS, что они еще не успели внимательно ознакомиться с иском, однако, по его словам, они поддерживают общий принцип - что для такого объекта нужно поискать другое место.

Фонд указывает, что неприемлема и концепция зала для концертов и конференций, потому что люди здесь "будут танцевать, употреблять алкоголь, будут веселиться на могилах бывших виленчан еврейского происхождения", техника будет работать среди костей похороненных здесь людей.

На реконструкцию здания правительство Литвы решило выделить 29 млн. евро.