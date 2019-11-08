Ранее представители Amber Grid подтверждали BNS, что компания вернулась на этап оценки окончательных предложений, поэтому не осталось объекта спора, в связи с чем, она попросила суд прекратить процедуры.
Amber Grid заново оценивает предложения прежнего победителя конкурса компании Alvora (79,85 млн евро без НДС) и MT Group, которая участвовала в конкурсе вместе с польским строителем энергетических объектов Rafako (84,985 млн евро).
Иски в судах предъявила занявшая второе место в конкурсе компания по прокладке трубопроводов MT Group, утверждавшая, что что конкурс был непрозрачным, в нем были нарушены процедуры публичных закупок. Кроме того, она сомневается и в соответствии Alvora критериям нацбезопасности, поскольку последняя якобы реализует много проектов в Беларуси.
Amber Grid надеется, что судебные разбирательства и новая оценка предложений не помешают своевременной реализации проекта GIPL, и что газопровод начнет действовать в конце 2021 года.
Договор планировалось подписать в сентябре, а в октябре начать работы.
Проект GIPL компания Amber Grid проводит в жизнь совместно с польской газопередающей компанией Gaz-System.
Общая стоимость проекта достигает 500 млн евро, инвестиции со стороны Литвы составят порядка 136 млн евро. На проект выделено до 295,4 млн евро финансовой помощи Евросоюза (ЕС), из них Литве – около 58 млн евро.
Рядом с выставочным центром Litexpo запланирован огромный комплекс зданий
ЗАО Via sportas, принадлежащее группе компаний Helios, в столице...
Суд прекратил разбирательство по конкурсу газопровода GIPL
Поскольку находящаяся в управлении государства...
Город в Литве, в котором квартиру можно купить за 6000 евро (6)
Утена – один из самых старых городов Литвы . Сейчас в...
Прибыль Omniva LT в этом году выросла в 31 раз (1)
За девять месяцев этого года чистая прибыль эстонской...
Swedbank: экономический рост Литвы в этом году будет самым быстрым в странах Балтии (31)
Swedbank , одна из крупнейших финансовых групп в странах...
TOP новостей
Памятка для посещающих Санкт-Петербург "без визы": вас могут высмеять, узнав, откуда вы приехали (350)
Уже больше месяца жители Литвы могут ездить в...
Город в Литве, в котором квартиру можно купить за 6000 евро (6)
Утена – один из самых старых городов Литвы . Сейчас в...
Внимание: меняется порядок движения на столичном проспекте Конституциёс
На проспекте Конституциёс у ул. Линкмяну меняется...
В студии DELFI — украинский режиссер, бывший политзаключенный Олег Сенцов (51)
Освобожденный из российской колонии украинский...
После встречи с папой Римским Науседа заговорил об абортах и других проблемах, существующих в Литве (4)
8 ноября президент Литвы Гитанас Науседа в Ватикане...