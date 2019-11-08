Суд прекратил разбирательство по конкурсу газопровода GIPL

Поскольку находящаяся в управлении государства литовская газопередающая компания Amber Grid повторно оценивает предложения участников конкурса подрядчика на прокладку магистрального газопровода в Польшу (GIPL), в пятницу суд прекратил судебное разбирательство, инициированное компанией MT Group.
GIPL jungtis
© DELFI / Rimas Pocius

Ранее представители Amber Grid подтверждали BNS, что компания вернулась на этап оценки окончательных предложений, поэтому не осталось объекта спора, в связи с чем, она попросила суд прекратить процедуры.

Amber Grid заново оценивает предложения прежнего победителя конкурса компании Alvora (79,85 млн евро без НДС) и MT Group, которая участвовала в конкурсе вместе с польским строителем энергетических объектов Rafako (84,985 млн евро).

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Иски в судах предъявила занявшая второе место в конкурсе компания по прокладке трубопроводов MT Group, утверждавшая, что что конкурс был непрозрачным, в нем были нарушены процедуры публичных закупок. Кроме того, она сомневается и в соответствии Alvora критериям нацбезопасности, поскольку последняя якобы реализует много проектов в Беларуси.

Amber Grid надеется, что судебные разбирательства и новая оценка предложений не помешают своевременной реализации проекта GIPL, и что газопровод начнет действовать в конце 2021 года.

Договор планировалось подписать в сентябре, а в октябре начать работы.

Проект GIPL компания Amber Grid проводит в жизнь совместно с польской газопередающей компанией Gaz-System.

Общая стоимость проекта достигает 500 млн евро, инвестиции со стороны Литвы составят порядка 136 млн евро. На проект выделено до 295,4 млн евро финансовой помощи Евросоюза (ЕС), из них Литве – около 58 млн евро.

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