Суд постановил: банку придется возместить клиентам стотысячные убытки

Литовский апелляционный суд постановил, что банк SEB осуществил незаконные действия, не информировав клиентов о риске связанном с возможностью потерять инвестированные в фонд средства, поэтому должен вернуть трем предпринимателям больше 150 000 евро в качестве возмещения понесенного ущерба.

Ранее Верховный суд Литвы присудил другому клиенту этого банка компенсацию в размере более 72 000 евро.

Правда, эти суммы - не все инвестированные средства, а только половина утраченных средств, указанных в иске.

По данным дела трех предпринимателей, они получили от банка SEB предложение инвестировать средства в учрежденный в Эстонии фонд среднего риска GILD Arbitrage Risk Capital Fund.

По словам предпринимателей, неверные рекомендации служащие банка предоставили им в 2007 г., не назвали все возможные риски, связанные с такой инвестицией, поэтому инвесторы потеряли свои средства.

Суд установил, что в соглашениях не указана информация о том, что фонд может отказаться приобрести у них фондовые индексы или остановить покупку. А в ноябре 2008 г. во время финансового кризиса фонд сообщил, что откладывает выкуп индексов, а позже начался процесс ликвидации фонда, с августа 2016 г. фонда нет.

"О подобных рисках не упоминается и в других представленных истцам документах, – указал суд. – Напротив, фонд представлен как "фонд ограниченного риска", с риском колебания стоимости всего в пределах 8%, что он ориентирован на прибыль, независимо от ситуации на рынке, поэтому, по мнению суда, у истцов было основание считать инвестицию безопасной".

"Риск должен быть указан ясно и однозначно"- сказано в постановлении суда.

По данным суда, если бы банк предоставил клиентам всю информацию о рисках, то они, вероятно, даже не согласились бы инвестировать в него свои средства.

Судьи также констатировали, что инвесторы, не обладая достаточными знаниями и опытом в сфере инвестиций, должны были и могли обращаться в банк для выяснения всех возможных рисков, но не сделали этого, поэтому действовали беспечно, по этой причине им присудили 50% понесенных убытков.

Юристы банка SEB считают, что они не должны возмещать ущерб, понесенный клиентами.

По данным банка, один из клиентов заключил с банком соглашение об управлении инвестиционным портфелем, предоставив банку право самостоятельно принимать решения, т.е. заключать сделки без получения предварительного согласия клиента. В таком случае банк не обязан информировать клиента о намерениях приобрести конкретные финансовые инструменты, а значит и посвящать в риски, которые грозят.

Неблагоприятное для банка решение суда вступило в силу, но пресс-секретарь банка SEB Ива Даугуветите-Даскявичене сказала, что в этом деле точка еще не поставлена.

"Банк SEB ознакомился с постановлением Литовского апелляционного суда, но с ним не согласен, поэтому в установленном законом порядке обжалует его в Верховном суде Литвы", – указала DELFI представитель банка.