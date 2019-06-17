Участковый суд Вильнюса в понедельник сообщил, что, уволив А. Вайткуса, министр поступил правильно и предотвратил тем самым вероятный конфликт интересов.
"Приняв во внимание роль Клайпедского морского порта как имеющего стратегическое значение для национальной безопасности государственного предприятия и применив к главе такого предприятия самые высокие стандарты прозрачности и честности, министр принял правильное решение отозвать А. Вайткуса с должности", - говорится в сообщении суда.
А. Вайткус пока не стал комментировать BNS решение суда, сославшись на то, что его не видел, однако обещал позже сказать, какие действия предпримет.
А. Вайткус просил суд признать его увольнение незаконным, вернуть на работу и выплатить компенсацию за вынужденный прогул.
Министр транспорта Р. Масюлис подписал распоряжение об увольнении А. Вайткуса 25 марта.
А. Вайткус назвал решение о его увольнении политическим, а руководство Литовского союза крестьян и зеленых сказало, что это месть за участие главы порта в муниципальных выборах.
Участвовавший в муниципальных выборах в марте со списком "аграриев" А. Вайткус получил мандат депутата горсовета Клайпеды, однако проиграл во втором туре выборов мэра Клайпеды нынешнему мэру портового города Витаутасу Грубляускасу.
Суд отклонил жалобу экс-главы Клайпедского порта Вайткуса по поводу увольнения (1)
Суд в понедельник отклонил жалобу бывшего главы...
Минобороны Литвы подписало договор с США о покупке оборудования радиосвязи для армии (5)
Министерство обороны Литвы в понедельник сообщило о...
Обновление парка Сапег снова приостановлено (6)
После того, как жители и общественники столичного...
Выяснили, за сколько в Паланге в этом сезоне можно поесть, переночевать и развлечься (26)
Хотя говорят, что большинство отдыхающих на литовских...
Евростат: свободных рабочих мест в Литве в этом году – меньше, чем в среднем по ЕС
Свободных рабочих мест в Литве в первом квартале...
TOP новостей
Выяснили, за сколько в Паланге в этом сезоне можно поесть, переночевать и развлечься (26)
Хотя говорят, что большинство отдыхающих на литовских...
Исторический прорыв: инфекционную больницу вскоре переведут из престижного района столицы Литвы (27)
Об этой вильнюсской больнице ходят две легенды: одна - о...
Консерваторы Литвы просят Adidas остановить торговлю одеждой с советской символикой (59)
В понедельник оппозиционные литовские консерваторы...
В планах - новый аэропорт между Вильнюсом и Каунасом нынешний столичный аэропорт ожидает печальная судьба (46)
Министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис...
Обновление парка Сапег снова приостановлено (6)
После того, как жители и общественники столичного...