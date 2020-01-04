Участковый суд Вильнюсского региона в пятницу применил временные меры защиты, сообщило предприятие Ignitis gamyba через Вильнюсскую биржу Nasdaq.
Несколько акционеров Ignitis gamyba просят признать недействительными решения собрания акционеров компании от 4 декабря, которыми одобрено снятие акций компании с биржевых торгов.
Ignitis gamyba утверждает, что проанализирует решение суда и примет решение о дальнейших действиях.
31 декабря прошлого года Участковый суд Вильнюса по просьбе дочернего предприятия группы Ignitis grupe – Energijos skirstymo operatorius (ESO) также остановил снятие с листинга акций этого предприятия.
Ignitis grupe принадлежит 94,79% акций ESO и 96,82% акций Ignitis gamyba. Акции обеих компаний котируются в Официальном списке биржи.
100% акций Ignitis grupe принадлежит государству.
Суд остановил снятие с листинга предприятия Ignitis gamyba
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