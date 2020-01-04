После получения иска нескольких миноритарных акционеров суд приостановил на время процесс снятия с листинга дочернего предприятия государственной группы Ignitis grupe – Ignitis gamyba.
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Участковый суд Вильнюсского региона в пятницу применил временные меры защиты, сообщило предприятие Ignitis gamyba через Вильнюсскую биржу Nasdaq.

Несколько акционеров Ignitis gamyba просят признать недействительными решения собрания акционеров компании от 4 декабря, которыми одобрено снятие акций компании с биржевых торгов.

Ignitis gamyba утверждает, что проанализирует решение суда и примет решение о дальнейших действиях.

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31 декабря прошлого года Участковый суд Вильнюса по просьбе дочернего предприятия группы Ignitis grupe – Energijos skirstymo operatorius (ESO) также остановил снятие с листинга акций этого предприятия.

Ignitis grupe принадлежит 94,79% акций ESO и 96,82% акций Ignitis gamyba. Акции обеих компаний котируются в Официальном списке биржи.

100% акций Ignitis grupe принадлежит государству.

Суд остановил снятие с листинга предприятия Ignitis gamyba

После получения иска нескольких миноритарных...

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