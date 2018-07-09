Суд остановил реконструкцию каунасского стадиона им. С.Дарюса и С.Гиренаса

"В деле нет доказательств, которые позволили бы предположить, что состояние стадиона представляет опасность для безопасности и здоровья общества, поэтому надо как можно быстрее начать строительные работы. (...) Представленные суду в июне данные о заключении соглашения, остановка закупки лишается смысла, поэтому применяют альтернативную меру – останавливают действие договора", – сказано в постановлении суда от 5 июля.

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АСЛ упразднил постановление Каунасского окружного суда, принятое в мае, тогда заявку компании Versinа о временных мерах защиты отклонили.

Versina добивается отмены решения Каунасской мэрии объявить победителем конкурса турецкую компанию Kayi Insaat Sanayi ve Ticaret и просит заново оценить предложения участников. Эту претензию Каунасский окружной суд будет обсуждать.

Каунасская мэрия в середине июня подписала договор с Kayi Insaat Sanayi ve Ticaret на сумму 46 млн. евро в связи с реконструкцией стадиона.

Мэрия планировала начать реконструкцию в июля, и завершить в течение 20 месяцев.

всего в конкурсе участвовали 8 компаний. самую небольшую цену – 34,95 млн. евро – предложила турецкая компания, компании Versina и KRS предлагали выполнить работы за 35,5 млн. евро.

Предложения Eikos statyba и Eika, YIT Kausta, Mitnija был отклонены из-за высоких цен, аAutokausta, Kauno tiltai и Fima, Hidrostatyba, Šilutės automobilių keliai и HSC Baltic, LitCon и Dzūkijos statyba как не отвечающие требованиям.

Реконструкцию безуспешно пыталась остановить вильнюсская строительная компания LitCon, но АСЛ в июне отклонил ее заявку на назначение временных мер по защите, а Каунасский окружной суд отклонил иск этой компании, связанный с отклонением заявки. Компания указала СМИ, что намерена обжаловать это решение.

Каунасский стадион им. С.Дарюса и С.Гиренаса, находящийся в Жалякальнисе, - самый старый стадион в Литве. Футбольное поле и беговые дорожки там оборудовали в 1921 году.