Суд остановил конкурс Lietuvos gelezinkeliai на закупку вагонов

Двадцать пятого июля Вильнюсский окружной суд удовлетворил просьбу эстонской группы железнодорожных перевозок Skinest Baltija временно остановить конкурс, сообщила BNS представитель суда по связям с общественностью Лина Нямейкате.

Глава Skinest Baltijos Валдас Расимас сказал BNS, что компания обратилась в суд, поскольку не была приглашена для участия в конкурсе.

"Мы обратились к Lietuvos gelezinkeliai, чтобы нас пригласили для участия. Потом мы узнаем, что процедуры идут, но нас не пригласили", – сказал BNS В. Расимас.

Lietuvos gelezinkeliai не считает LG Cargo закупающей организацией, поэтому конкурс не был публичным. По словам В. Расимаса, эстонская группа требует обязать дочерние предприятия Lietuvos gelezinkeliai объявлять конкурсы в соответствии с законом о публичных закупках.

"Сегодня создается впечатление, что Lietuvos gelezinkeliai и ее дочерние предприятия выбирают поставщиков по совершенно непонятным критериям, предотвращая другим участникам рынка возможность для участия", – сказал В. Расимас.

В июне Служба публичных закупок (СПЗ) Литвы заявила, что дочерние предприятия литовской ж/д группы: LG Cargo“ Gelezinkelio tiesimo centras (GTC) и Vilniaus lokomotyvu remonto depas должны считаться закупающими организациями – их закупки должны объявляться согласно закону о публичных закупках.

Lietuvos gelezinkeliai же утверждает, что в таком случае ее дочерним предприятиям будут созданы худшие условия для конкуренции на рынке, кроме того LG Cargo утратить около трети годовых доходов – 120 млн евро.

По данным суда, конкурс на закупку вагонов объявлялся 17 апреля.

По информации портала freedata.lt, с 2005 по 2011 годы Skinest Baltija победила на конкурсах закупок торговых вагонов, объявленных Lietuvos gelezinkeliu, на сумму около 27 млн, а также до 2018 года была постоянным запасным их поставщиком. Решением правительственной комиссии, проверяющей сделки стратегических компаний, и Кабмина Литвы эта группа эстонского капитала, по сути, исключена их железнодорожных конкурсов.

В апреле LG Cargo сообщала, что программу обновления вагонов планируется реализовать к 2030 году, а на первом этапе до 2020 года планируется приобрести более 900 вагонов различного типа.

В данный момент у LG Cargo почти 8 тыс. вагонов.