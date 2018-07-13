Суд не утвердил мировое соглашение инспекции и Danpower

Судейская коллегия Главного административного суда постановила, что "не может однозначно заявить, не нарушит ли поощрительный тариф на закупку электроэнергии общественного интереса".
Суд возобновил рассмотрение дела и проведет устное заседание. Оно планируется на октябрь.
Исход спора Государственной инспекции по энергетике Danpower может определить вопрос получения электростанцией компании Danpower Baltic Taika (ранее SSPC-Taika) поощрительного, то есть более высокого тарифа на электроэнергию ее когенерационной станции в Каунасе.
В четверг суд также отклонил заявления финской компании Fortum и Kauno energija о внесении их в дело в качестве третьих лиц. Fortum вместе с Lietuvos energija строит когенерационную станцию в Каунасе, а Kauno energija производит энергию на своих электростанциях. Обе компании утверждают, что мировое соглашение с Danpower значительно сократят их возможности конкурировать в городе.
Этот договор является частью мирового соглашения между министерством энергетики и Danpower. Его суд по двум другим делам утвердил.
Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас пока не комментирует решение суда, пока он с ним детально не ознакомился, сообщила BNS его пресс-секретарь Аурелия Вярницкайте.
Согласно с мировым соглашением электростанций Danpower Baltic Taika elektrine должна получить выигранную на конкурсе 2013 года поощрительную квоту в 5 мегаватт, при этом в течение 12 лет она будет оплачиваться по 9,7 евро за киловатт-час (без НДС). Из фонда услуг, отвечающих общественным интересам компания будет получать в год до 1,5 млн евро, а за 12 лет - около 18 млн евро.
По мировому соглашению министерства и Danpower, будет восстановлено полученное в 2013 году, но аннулированное в 2015 году разрешение литовско-германской Danpower Baltic на производство электроэнергии в Каунасе с поощрительным тарифом в 9,7 цента за киловатт-час в течение 12 лет. Однако компания отказалась от проекта когенерационной станции на биотопливе в Вильнюсе, с более высоким тарифом на электроэнергию.
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