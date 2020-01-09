Суд не согласился приостановить договор подряда GIPL с Alvora

Вильнюсский окружной суд (ВОС) в четверг отклонил просьбу компании по строительству газопроводов MT Group применить временные меры защиты – остановить реализацию договора с Alvora и ее партнером Siauliu dujotiekio statyba, сообщила BNS Лина Немейкайте.

"По оценке суда, если применить временные меры защиты, то их негативные последствия перевесят пользу от них, тем самым будут нарушены общественный интерес, принципы экономичности, эффективности и пропорциональности", – сообщила представитель суда.

Суд принял во внимание важность проекта и то, что в случае остановки реализации договора особенно большой стоимости возникнет риск своевременно не провести этот проект в жизнь, а также понести большой имущественный урон.

MT Group просила суд временно остановить реализацию подписанного 23 декабря договора стоимостью 79,85 млн евро (без НДС).

Определение суда в течение семи дней может быть обжаловано в Литовском апелляционном суде.