Суд: LG Cargo должна прекратить конкурс на закупку вагонов стоимостью 30 млн евро

Вильнюсский окружной суд (ВОС) 8 октября удовлетворил иск эстонской группы железнодорожных услуг Skinest Baltija – она просила суд признать незаконными действия предприятия LG Cargo, объявившего закрытый конкурс.

Суд отметил, что во время объявления конкурса LG Cargo была предприятием, предназначенным и специально для удовлетворения общественных интересов, поэтому должна была быть объявлена открытая закупка.

"Во-первых, деятельность LG Cargo способствовала деятельности и выполнению функций Lietuvos gelezinkeliai, предоставляя услуги Lietuvos gelezinkeliai, которая удовлетворяет общественные интересы", – говорится в определении суда.

При обжаловании конкурс на покупку вагонов Skinest Baltija опиралась в суде на заключение Службы конкурсных закупок (СКЗ) о том, что LG Cargo должна считаться покупающей организацией, а этот конкурс соответствует критериям международной закупки, поэтому такой конкурс и должен был быть объявлен.

Между тем предприятие LG Cargo в суде утверждало, что заключение СКЗ не является окончательным и неоспоримо не подтверждает статус компании как покупающей организации.

Представитель Lietuvos gelezinkeliai Мантас Дубаускас говорит, что компания рассмотрит возможность обжаловать решение суда.

В апреле LG Cargo сообщило, что до 2030 года намерено провести в жизнь программу обновления вагонов, а на первом ее этапе, до 2020 года, намечается приобрести более 900 разных вагонов – для перевозки щебня, зерна, полувагонов и вагонов-платформ.

Сейчас у LG Cargo почти 8 тыс. разных вагонов.