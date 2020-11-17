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Суд постановил, что конкурс на строительство и концессию Национального стадиона в Вильнюсе, стоимостью более 100 млн евро, может продолжаться.
„Axis Industries“ vizualizacija
„Axis Industries“ vizualizacija

В понедельник Вильнюсский окружной суд признал незаконным и отменил указание Службы публичных закупок (СПЗ) прекратить конкурс. Решением суда, у СПЗ не было оснований констатировать, что проект не отвечает признакам концессии.

"Поэтому этот вывод признан незаконным и аннулируется", – постановил суд.

Решение Вильнюсского окружного суда может быть обжаловано в Апелляционном суде. Временный руководитель СПЗ Йовита Петкувене сказала BNS, что постановление рассматривается, и, вероятно, будет обжаловано.

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Директор администрации Вильнюсского самоуправления Повилас Подярскис выразил BNS надежду на то, что город сможет подписать договор и еще в этом году начать работы.

После длившихся несколько лет конкурсных процедур, договор на 156 млн евро мэрия планировала подписать с победителем конкурса Axis industries и финансистом проекта Baltcap еще в марте. Его одобрил как совет самоуправления, так и правительство.

Однако в марте СПЗ не разрешила подписать договор. Его подписание было остановлено по просьбе Генпрокуратуры и Службы финансовых расследований, чтобы выяснить, обосновано и законно ли повышение стоимости концессии после переговоров.

Попытки построить соответствующий международным требованиям стадион в вильнюсском микрорайоне Шешкине предпринимаются с 1987 года, последний раз строительство было начато в 2008 году, но его пришлось остановить из-за прекращения финансирования.

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