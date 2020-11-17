В понедельник Вильнюсский окружной суд признал незаконным и отменил указание Службы публичных закупок (СПЗ) прекратить конкурс. Решением суда, у СПЗ не было оснований констатировать, что проект не отвечает признакам концессии.

"Поэтому этот вывод признан незаконным и аннулируется", – постановил суд.

Решение Вильнюсского окружного суда может быть обжаловано в Апелляционном суде. Временный руководитель СПЗ Йовита Петкувене сказала BNS, что постановление рассматривается, и, вероятно, будет обжаловано.

Директор администрации Вильнюсского самоуправления Повилас Подярскис выразил BNS надежду на то, что город сможет подписать договор и еще в этом году начать работы.

После длившихся несколько лет конкурсных процедур, договор на 156 млн евро мэрия планировала подписать с победителем конкурса Axis industries и финансистом проекта Baltcap еще в марте. Его одобрил как совет самоуправления, так и правительство.

Однако в марте СПЗ не разрешила подписать договор. Его подписание было остановлено по просьбе Генпрокуратуры и Службы финансовых расследований, чтобы выяснить, обосновано и законно ли повышение стоимости концессии после переговоров.

Попытки построить соответствующий международным требованиям стадион в вильнюсском микрорайоне Шешкине предпринимаются с 1987 года, последний раз строительство было начато в 2008 году, но его пришлось остановить из-за прекращения финансирования.