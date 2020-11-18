Суд ЕС сократил штраф Lietuvos gelezinkeliai за ветку в Реньге до 20 млн евро

Общий суд ЕС 18 ноября отклонил иск Lietuvos gelezinkeliai, которым компания стремилась аннулировать решение Еврокомиссии о назначении ей штрафа в 27,873 млн евро, однако, с учетом тяжести и продолжительности нарушения, сократил его размер до 20,069 млн евро.
"Это снизит отрицательное влияние на компанию от решения тогдашнего руководства в 2008 года разобрать эту важную ветку", - в комментарии для BNS сообщил генеральный директор компании Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка.
"Также очень важно, что с решением данной проблемы удалось восстановить хорошие отношения с нашими партнерами", - добавил он.
Штраф Еврокомиссии компания Lietuvos gelezinkeliai получила в конце октября 2017 года. Несмотря на судебный процесс, Lietuvos gelezinkeliai в январе 2018 года выплатили сумму штрафа, поэтому им вернут 7 804 млн евро по решению суда.
В конце 2019 года компания восстановила 19-километровую ветку, что обошлось ей в 10 млн евро.
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