aA
Находящаяся в госуправлении литовская железнодорожная компании Lietuvos gelezinkeliai, которая в 2008 году разобрала 19-километрый участок ветки от нефтеперерабатывающего завода Orlen Lietuva в Мажейкяй до латвийской Реньге, злоупотребила доминирующим положением на литовском рынке грузоперевозок, подтвердил Общий суд Евросоюза в Люксембурге.
Суд ЕС сократил штраф Lietuvos gelezinkeliai за ветку в Реньге до 20 млн евро
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

Общий суд ЕС 18 ноября отклонил иск Lietuvos gelezinkeliai, которым компания стремилась аннулировать решение Еврокомиссии о назначении ей штрафа в 27,873 млн евро, однако, с учетом тяжести и продолжительности нарушения, сократил его размер до 20,069 млн евро.

"Это снизит отрицательное влияние на компанию от решения тогдашнего руководства в 2008 года разобрать эту важную ветку", - в комментарии для BNS сообщил генеральный директор компании Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка.

Статьи по теме:
По восстановленному участку железной дороги в Реньге прошёл первый грузовой состав  (9)
"Ошибка наконец исправлена": восстановлен участок железной дороги из Литвы в Латвию  (14)

"Также очень важно, что с решением данной проблемы удалось восстановить хорошие отношения с нашими партнерами", - добавил он.

Штраф Еврокомиссии компания Lietuvos gelezinkeliai получила в конце октября 2017 года. Несмотря на судебный процесс, Lietuvos gelezinkeliai в январе 2018 года выплатили сумму штрафа, поэтому им вернут 7 804 млн евро по решению суда.

В конце 2019 года компания восстановила 19-километровую ветку, что обошлось ей в 10 млн евро.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Aušrinė Armonaitė Evelina Dobrovolska

Ландсбергис - в главы МИД Литвы, Армонайте - минэкономики, Добровольска - минюста Президенту представлен список министров нового правительства Литвы (98)

Кандидат в премьер-министры Литвы Ингрида Шимоните...

За сутки в Литве подтверждено 1935 новых случаев COVID-19, скончались 24 человека (16)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1935 новых случаев...

Пандемия сделала литовцев богаче: сумма вкладов достигла невиданных высот и росла быстрее, чем в других странах еврозоны (102)

В Литве на счетах компаний и физических лиц фиксируют...

ВРИО главы Минздрава: предложим продлить карантин (1)

ВРИО главы Минздрава Аурелиюс Верига сказал, что...

Ландсбергис: Литве не требуются радикальные изменения во внешней политике (25)

Литве не требуются радикальные изменения во внешней...

|Maža didelių žinių kaina