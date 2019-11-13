Суд ЕС: регулирование цен на молоко в Литве законное

Утвержденный в Литве порядок скупки цельного молока, запрещающий платить различную цену поставщикам одной группы и снижать ее более чем на 3% без разрешения надзирающего органа, не противоречит законодательству Евросоюза, постановил Суд справедливости Европейского союза (ССЕС).
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Положения литовского закона не противоречат праву ЕС, если служат установленной цели борьбы с нечестной коммерческой практикой и не превышают того, что необходимо достигнуть, говорится в решении суда.

Однако Конституционный суд Литвы должен проверить, не превышают ли меры, принятые для укрепления переговорного потенциала производителей молока и таким образом стимулирующие развитие производства при установлении ограничений свободных переговоров и ценового принципа, того, что необходимо.

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Разъяснении ССЕС говорится, что по регламенту ЕС, переговоры по доставкам всего цельного молока между фермерами, сборщиками или переботчиками цельного молока ведутся свободно. Однако в регламенте также указывается, что государство-член может установить обязанность для сторон договариваться об определенном соотношении цены и количества доставки и минимальном сроке действия, которое применяется только в отношении договоров, заключенных между фермером и покупателем цельного молока.

В 2016 году группа членов сейма Литвы обратилась в КС с просьбой рассмотреть, не противоречит ли Конституции Литвы закон о запрете нечестных действий. КС попросил ССЕК разъяснить законодательство ЕС, чтобы решить, не противоречит ли закон Конституции.

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