Из-за негибкости иммиграционной политики в Литве большинство работников приезжает не напрямую, а через польские компании. Мы являемся членами Евросоюза, поэтому есть возможность отправлять работников в командировку в другую страну. Как это происходит попытаемся выяснить с главой MC Grupė Аудрюсо Моцкусом и Миндаугасом Статулявичюсом, директором Литовской ассоциации по развитию недвижимости.

"Украинские рабочие на стройках - это уже не легенда. На некоторых объектах они составляют большую часть общего числа работников, хотя руководят литовцы. Обычно это бригады, которые выполняют "текущие работы", – рассказал Статулявичюс.

Он подчеркнул, что украинцы приезжают в Литву на заработки и просят как можно больше работы. Для них не проблема работа в выходные и сверх нормы. Их цель - заработать как можно больше, но при этом они согласны на зарплату на 20–30% меньше, чем у литовцев.

"В некоторых сегментах - это выход, поскольку иногда наши компании уже не могут принять новые заказы – не хватает людей. К примеру, в реновационных проектах в регионах иностранцы - это спасение", – заметил Статулявичюс.

Он сказал, что украинцев в Литву присылают поляки. В Польше порядок выдачи разрешений на работу проще, чем в Литве. По действующему в ЕС порядку, некоторые едут из Польши в командировку в нашу страну.

"Мы кормим польских посредников, а ведь могли бы сами получить эти деньги. Организовать такие бригады могли бы и литовцы, важно только, чтобы это позволяли законы", – сказал Моцкус.

Статулявичюс заметил, что несмотря на то, что есть схемы ввоза дешевой рабочей силы из Азии, но украинцы на сегодняшний день - приемлемый вариант для Литвы, поскольку их менталитет ближе литовскому, с ними довольно легко договориться. С людьми из дальних стран еще надо научиться работать, а это занимает немало времени.

"Украинцев у нас будет много, пока сможем позволить себе платить европейские зарплаты, тогда вернутся наши эмигранты. С другой стороны, неизвестно как изменится регулирование рынка, не будут ли создавать искусственные барьеры на пути работников из других стран", – прогнозирует Статулявичюс.

Моцкус сказал, что пока никто не знает, как будет развивается строительный рынок, зарплаты. Если зарплаты по-прежнему будут расти на несколько десятков процентов в год, то через несколько лет части людей уже не выгодно будет ездить на заработки за границу.

Несмотря на то, что, по данным статистики, зарплаты строителей выросли, но рынок жилья тормозит. В Вильнюсе в этом году продано на 10% меньше новых квартир, чем в прошлом.

"Падения нет, мы можем говорить лишь о том, что рост приостановился. Однако денег много, и люди инвестируют их в недвижимость. Спада строительства не ожидается. Кроме того, в Каунасе растет число производственных объектов, а это значит, что будут новые потребители, а значит и работа у строителей", – видит перспективу Моцкус.

Предприниматель заметил, что приход каждого крупного инвестора означает, что надо строить производственные помещения, офисы, квартиры для тех, кто приедет работать.