По данным Центра регистра, сейчас там находится административное здание площадью 2020,60 кв. м. Оно стоит на участке 0,4316 га, который взят в аренду у государства до 2097 года.

Арендатор ул. Салтонишкю, 14 – компания Power group property, единственный акционер которого - Гражина Паукштене. Она вместе с Арвидасом Паукштисом является и акционером Teltonikа.

Центр регистра указал, что рыночная стоимость участка ул. Салтонишкю, 14 - 748 000 евро, он предназначен для коммерческих целей.

На сайте Вильнюсской мэрии сказано, что участок находится в северной части утвержденного детального плана Жверинаса.

"Участок находится у важного кругового перекрестка ул. Т.Нарбуто и ул. Салтонишкю, поэтому в детальном плане указано, что на данной территории важно формировать полноценную застройку", – сказано на в презентации компании.

Указывается, что проведут реконструкцию имеющегося здания.

К зданию будет вести тот же подъезд, что и сейчас, а главный вход будет находиться со стороны города.

"Компактный объем здания и современный фасад из легких конструкций обеспечит нормативное потребление тепла, не меньше чем класса A+. Высококачественное стекло, с современным светодиодным освещением будет визитной карточкой всего здания", – сказано в презентации проекта.

Saltoniškių g. 14 projektas © Statybos inžinierių konsultantų biuras

15,1% участка - это зеленые насаждения и зоны.

Power group property управляет участком с 1998 года. Договор об аренде был изменен в 2016 году.

Эти документы непубличные, однако представитель Национального земельного агентства Аудрюс Гелжинис информировал DELFI, что в соответствии с договором, на участке допускается строительство по действующим в Литве законам.

По данным представителя Вильнюсской мэрии Раймонды Рудукене, арендаторы могут увеличить высотность здания до 7 этажей, поскольку в зоне допускается строительство зданий высотой до 35 м.