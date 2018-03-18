"Согласно проектам других стран, (цена – BNS) может составить 1 млрд. евро. Это со всей подготовкой, инфраструктурой и земельными работами", – сказал в интервью BNS Гелжинис.

По его словам, еще рано говорить о том, что стоит делать - строить новый аэропорт или расширять имеющиеся.

Сейчас Министерство транспорта и коммуникаций заказало анализ, который покажет, сколько может стоить новый аэропорт и где его можно построить. По словам Гелжиниса, после этого будет принято окончательное решение, какими литовские аэропорты будут в будущем.

Говоря о будущих работах, Гелжинис сказал, что сейчас основное внимание уделяют реконструкции Вильнюсского аэропорта, расширению технического контроля самолетов в Каунасе и коррекции детального плана Палангского аэропорта.

– Примут ли в ближайшие 6 месяцев решение о будущем литовских аэропортов?

– Основополагающих решений не будет,но через 6 месяцев будет оценка возможности строительства нового аэропорта. Это поможет принять окончательное решение.

– Как вы считаете, нужен ли Литве новый аэропорт?

– Пока рано спекулировать, пока нет ответов, не оценили все варианты.

– Но, каково ваше личное мнение по этому вопросу?

– Сейчас ситуация такова, что поток пассажиров быстро растет, и все три аэропорта сталкиваются с инфраструктурными проблемами. Можно решить проблему разными способами. Когда будет исследование, мы будем видеть, нужны ли инвестиции в новый аэропорт или можно решить проблему инвестициями в старые.

– Если решат не строить новый, какой из аэропортов будут расширять до главного - вильнюсский или каунасский?

– Во-первых, нужно комплексное решение и решение вопроса транспортного узла. Если мы увидим, что это можно решить в Каунасе, то почему бы и нет. Если решим проблемы шума и доступности в Вильнюсе, то это также вариант.

– Что лучше и дешевле?

– Сейчас проводят оценку. Работаем не только мы, работает "Литовская железная дорога", Дирекция автомобильных дорог, чтобы получить общую картину транспортного узла и цен. В Каунаасе есть перспектива Rail Baltica, есть перспективы привлечения жителей не только Литвы.

– Во всем регионе только у нас 3 аэропорта, нет ли в планах отказа от какого-либо из них?

– Я не думаю, что надо говорить, что это много или мало. Если можем сохранить, все в порядке.

– Так в будущем могут остаться все три аэропорта?

– Это возможность выбора. Если построят новый, он станет единственным на всю Литву, но если система останется прежней, то четвертый никто строить не будет.

– Сколько времени и денег нужно на строительство нового аэропорта?

– Пока нет исследования, мы привязаны к сроку 10 лет. Это теория. Согласно проектам других стран, цена может составить 1 млрд. евро. Это со всеми работами и подготовкой.