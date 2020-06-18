Строительный сектор в Литве, как в тисках: работы стало меньше, а если появляются заказы - нет работников

В конце марта представители строительного сектора сказали Delfi, что ограничение на взъезд в Литву для них - настоящая головная боль. Не секрет, что в этом секторе работает немало украинцев и белорусов, поэтому сейчас ощущается нехватка рабочей силы.

Президент литовской ассоциации строителей Далюс Гедвилас сказал, что рабочих стало меньше, так как многие из них уехали на родину.

Сейчас в Литве карантин отменен, но въезд из некоторых стран по-прежнему ограничен. В числе этих стран - и Беларусь с Украиной.

"Во время карантина могли приехать те работники, у которых есть вид на жительство в Литве. Но тех, у кого была рабочая виза, не принимали, а ведь их было больше всего. Некоторые компании столкнулись с проблемой – до этого рабочие не могли приезжать из Беларуси и Украины, а когда смогут приехать, должны будут провести в изоляции 14 дней. У некоторых за это время истек срок действия виз", – сказал Гедвилас.

Глава Литовской ассоциации по развитию недвижимости Миндаугас Статулявичюс сказал в конце марта, что из-за нехватки некоторых специалистов могут быть проблемы с завершением некоторых заказов, а сегодня ситуация по-прежнему сложная.

"Сейчас даже нет авиарейсов в Украину, пока их даже не планируют возобновлять. Поэтому приехать сложно любым транспортом. Немалая часть таких рабочих обычно приезжает через Польшу, но контроль на польско-украинской границе остается. Также есть требование 14-дневной изоляции и в Польше, и в Литве. Поэтому ситуация непростая", – подчеркнул собеседник.

По словам Статулявичюса, масштабы работ некоторых компаний снижены, поэтому пока они справляются с имеющимся количеством работников, но их расходы выше.

Гедвилас сказал, что сейчас на рынке особенно не хватает специалистов узкой специализации, например, монтаж уличных коммуникаций, металлических конструкций, водо- и трубопровода, высококвалифицированных сверщиков. Нехватки других работников нет из-за снижения объемов работ.

Глава компании Hanner Арвидас Авулис подтвердил, что не хватает некоторых специалистов.

"Есть работы, которые можно сделать без украинцев и белорусов, но есть и такие, где они очень нужны. Например, у нас есть объект в старом городе, где нужно сделать двускатную крышу, тут рабочих не хватает, поскольку такие крыши обычно делают в частных домах. Рабочие выбирают частные объекты, поскольку там платят наличными, меньше контроля и т.д, нам приходится конкурировать, чтобы получит таких специалистов. Мы очень ждем белорусов и украинцев, которые могут выполнить такую работу", – заметил Авулис.

"Почти 80% компаний указали, что в этом году иностранцев принимать не планируют. Это значит, что на рынке появились проблемы, до пандемии спрос на рабочих здесь был больше предложения", – сказал Гедвилас.

Когда началась пандемия, в Литву вернулись некоторые эмигранты. По словам главы Hanner Авулиса, вернулись и некоторые строители.

"Строители из Литвы работали в основном в Скандинавских странах, во Франции, в Германии. Когда началась пандемия, некоторые из них вернулись. Но уехали украинцы и белорусы. Значит, баланса на рынке не было", – сказал он, заметив, что в Европе границы открываются, и литовцы уезжают, а белорусы и украинцы приехать не могут.

Статулявичюс сказал, что нет такой тенденции, чтобы вернувшиеся во время пандемии на родину литовцы шли работать в местные компании, они намерены при первой же возможности уехать. Он сказал, что если такие и есть, то речь идет о единицах.

Но, по словам Гедвиласа, нехватка рабочих - не главная проблема, главная - сокращение заказов, поэтому некоторые компании даже отправляли работников в простой (такое было в 65% компаний).

По данным Департамента статистики, больше всего карантин в Литве сказался на строительном секторе и сфере услуг.

Собеседники говорят, что пока будущее строительного сектора в Литве кажется туманным. По словам Гедвиласа, пока этот сектор пытается сохранить рабочих и избежать оптимизации, но перспективы прогнозировать сложно.