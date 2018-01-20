Президент Ассоциации строительных предприятий Далюс Гедвилас говорит, что для строительных компаний этот список не так актуален, потому что им, возможно, труднее соответствовать критериям и потому что есть более простые средства трудоустройства: "Может быть, удобнее другая модель - арендовать работников из Польши через предприятие по временному трудоустройству, не связывая себя трудовыми отношениями".

Ассоциация агитирует за другой список - Д. Гедвилас предлагает, чтобы Литва перенимала добрую практику других стран, например, Швейцарии, когда в конце года декларируется, сколько и каких специалистов потребуется и будет ввезено в страну из-за рубежа.

Работник претендует на определенное место специалиста и ждет предложений от швейцарских компаний. Так якобы упрощаются процесс выдачи виз и учет таких работников.

Ассоциация строительных предприятий 1 февраля надеется завершить проводимый сейчас опрос, в каких регионах Литвы, каких работников не хватает строительным компаниям, и постарается, чтобы на основании их списка такая система проводилась в жизнь в Литве.