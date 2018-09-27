В начале сентября Вильнюсский участковый суд приступил к рассмотрению иска жилтоварищества 46 и 48 домов на проспекте Гедиминаса. Жилтоващищество просит признать недействительным разрешение на строительство комплекса Live Square и устранить последствия строительства. По словам представителя жилтоварищества Астураса Саладжюса, иск составлен на основе документов, выданных Государственной инспекцией по планированию территорий и строительству. Проверка показала, что компания не получила разрешение владельцев соседних участков (ул. Дайнавос, 5 и пр. Гедиминаса, 46).

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Представитель строительной компании Eika Йоруне Юоджбалите заверила LRT.lt, что согласия владельцев соседних участков в данном случае ненужно.

"Исторически к этому участку примыкали здания, а в проекте предусмотрена их реконструкция. В случае реконструкции, в соответствии со строительным техническим регламентом, письменные соглашения владельцев соседних участков необязательны, если не сокращают расстояние между новой постройкой и другим участком земли", – сказала собеседница.

LRT.lt обратился в Строительную инспекцию. Ее пресс-секретарь Лигита Лущаускайте подтвердила, что инспекция провела проверку на участке ул. Дайнавос, 5, и установила, что разрешение на строительство выдано незаконно - не было соглашения Национальной земельной службы (НЗС) и владельцев соседних участков.

Инспекция обратилась в суд с просьбой отменить выданное мэрией разрешение на строительство. Но после этого инспекция получила разрешение НЗС.

Несмотря на то, что жители дома номер 46 на проспекте Гедиминаса, были уверены, что нужно и их согласие, выяснилось, что участок по адресу пр. Гедиминаса, 46, тоже принадлежит НЗС, а значит согласие жителей не нужно. Однако не нужно и согласие НЗС как владельца участка.

"Строитель представил письменное объяснение в связи с установленными в ходе проверки нарушениями. В техническом регламенте предусмотрено, что на территориях, где исторически сложилась застройка по периметру, разрешения владельцев соседних участков не обязательны, если не уменьшают расстояние между новым зданием и участками (...)", – сказала Лущаускайте.

Адвокат адвокатской конторы Law and suit Балютис сказал, что разрешение было выдано незаконно, но стало действительным, когда недочеты устранили.

"В ответе инспекции верно подмечено, что в некоторых случаях разрешение владельцев соседних участков на строительство не нужно", – сказал адвокат.

Однако его удивил тот факт, что в своем объяснении инспекция опирается не на строительные документы, свидетельствующие об исторической застройке этой части города по периметру, а, на утверждения строительной компании.

"В данном случае важно узнать, точно ли данная территория относится к территории с исторически сложившейся застройкой по периметру. Если да, то разрешение жителей не нужно", – сказал Балютис.

Однако жители не намерены уступать и уверяют, что их разрешение необходимо, поскольку они являются арендаторами участка, принадлежащего НСЗ, а двое жителей даже выкупили землю.

"Арендатор части участка по адресу пр. Гедиминаса, 46 - жилтоварищество, поэтому разрешение обязательно. НЗС может дать согласие только как владелец участка, который не сдан в аренду, но есть и другие управляющие - арендаторы и даже владельцы, они живут в нашем доме, они выкупили землю, их разрешение не получено.

Мы видим, что инспекция, опровергая свой прежний документ, утверждает, что ранее установленных нарушений нет, несмотря на то, что их явно не устранили. Почему инспекция вдруг изменила позицию в пользу строительной компании? Очевидно, что это вопрос для Службы спецрасследований, парламентского Антикоррупционного комитета, куда жилтоварищество и обратится", – сказал Саладжюс.

По словам Балютиса, разрешение жильцов-владельцев участка потребуется в том случае, если данные покажут, что территория не входит в историческую часть с застройкой по периметру.