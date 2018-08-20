Поскольку литовские строительные компании зачастую сталкиваются с нехваткой квалифицированных специалистов, все чаще свободные рабочие места заполняют украинцы. Департамент миграции прогнозирует, что в следующем году количество приезжающих на работу в Литву граждан Украины вырастет на 30-50%.
© DELFI / Kiril Čachovskij

По данным департамента, за 7 месяцев иностранцам для работы в Литве было выдано 22, 2 тыс. виз, из которых около 80% - украинцам. Еще 6,3 тыс. граждан Украины получили вид на жительство в Литве.

По сравнению с прошлым годом, за год количество рабочих виз, выданных иностранцам, выросло более чем на 23 тыс., а видов на жительства украинцам - почти на 6 тысяч.

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"В ближайшие несколько лет количество граждан Украины, прибывающих в Литву, должно продолжать расти. Это обусловлено нехваткой рабочей силы в Литве и безвизовым режимом для граждан Украины. Если иммиграция будет расти такими же темпами, как и сейчас, то можно ожидать, что в следующем году украинцев будет на 30-50% больше, чем в этом году", - сказала BNS глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

По утверждению руководителя Литовской ассоциации строителей Далюса Гедвиласа, в строительных компаниях страны сейчас могут работать около 2,5 тыс. украинцев. Это приблизительные цифры, поскольку они трудоустраиваются через зарегистрированные на Украине компании, а в таком случае рабочие визы им не нужны.

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