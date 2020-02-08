Страусовод о торговле в России и Литве: там дороже, но здесь проще

Ферма Александра Скляра находится в Вильнюсском районе, в Барбишкес. Это семейный бизнес. Фермер сказал, что начал он с растениеводства, а потом стал интересоваться разведением страусов.

"Я занялся этим бизнесом, потому что он мне понравился, я встретил хороших партнеров в Швеции, Дании, Бельгии и Франции. Когда я этим занялся, появилось немало клиентов, в основном из-за границы. Сначала мы с дочерью объехали всю Европу, осмотрели фермы. Собрали много информации и основали бизнес. Сначала у нас было 7 страусов, а земли у нас было 15-18 га", – сказал директор Baltic Straus.

По его словам, разведение страусов - несложное занятие. Скляр отметил, что в его деле очень помог отдел здоровья животных при ГПВС.

"Я интересовался у них, что делать, чтобы не было проблем, чтобы все было сделано как можно лучше. Часто приезжали инспекторы, они проверяли хозяйство, давали советы. У моего хозяйства есть статус питомника, поскольку для экспорта все должно быть сделано, как надо", – подчеркнул страусовод.

"Страусы неприхотливые птицы, они не боятся морозов до 20 градусов. Нужно помещение для них, лучше неотапливаемое. Очень важно ограждение, вольеры, чтобы они не убежали. У страусов очень крепкая иммунная система, птичий грипп им не страшен, как и многие другие болезни", – рассказал Скляр.

Он торгует не только страусиными яйцами, но и птенцами, перьями, мясом, кожей и жиром. По его словам, за границей растет спрос на мясо страусов, но все же больше всего спрос на яйца, перед Пасхой их всегда не хватает.

"Мы продаем немало перьев, а мясом пока торгуем только по заказу. У нас породистые птицы, поэтому мясо у нас есть лишь тогда, когда мы вынуждены резать птиц", – рассказал страусовод.

По словам Скляра, торговля в Литве и за границей почти не отличается, но в Литве это немного легче делать.

"Здесь легче поставлять яйца и продавать их. Что касается разницы в ценах, за птенцов в России платят дороже, но и требований там больше. В Литве цена на страусиные яйца почти не меняется уже 20 лет, одно яйцо стоит 30 евро", – сказал он.

Сейчас у Александра Скляра есть два хозяйства, он выращивает 200-250 птиц, а в бизнесе ему помогают родственники. Скляр заметил, что планирует расширение, поскольку растет спрос на мясо.