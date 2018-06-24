Четырнадцать членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и еще десять не входящих в объединение государств, включая Россию (ОПЕК+), договорились в субботу, 23 июня, в Вене расширить нефтедобычу.
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"Ситуация потребовала смены курса", — пояснил министр энергетики Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех. "Мы пришли к выводу, что во втором полугодии необходим дополнительный объем добычи в размере миллиона баррелей в день", — подчеркнул он.

В предварительном порядке решение было одобрено на уровне ОПЕК уже в первый день заседания в Вене. Против выступал лишь Иран. Рост спроса со стороны США, Индии и Китая потребовал коррекции стратегии.

Нефть эталонных марок на этом фоне выросла в цене. Стоимость августовских фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures 22 июня увеличилась на 2,5 доллара — до 75,55 доллара за баррель.

В 2016 году 24 страны (ОПЕК+) договорились суммарно производить не более 32,5 млн баррелей в сутки. Позднее соглашение было продлено. Однако в настоящий момент фактические объемы нефтедобычи значительно меньше, чем было оговорено — в частности, из-за того, что охваченная экономическим кризисом Венесуэла не может добывать необходимое количество "черного золота". В связи с этим в Вене целевые показатели было решено не менять и повысить добычу в рамках имеющегося зазора.

Deutsche Welle
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Бизнес

Страны ОПЕК+ договорились расширить нефтедобычу

Четырнадцать членов Организации стран-экспортеров...

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